В Подмосковье обнаружили тело экс‑депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы

Тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружили в подмосковном Одинцово, сообщает телеграм-канал «Экстренный вызов 112».

В экстренных службах «РИА Новости» сообщили, что тело, предположительно, Кивы обнаружили в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района.

По информации hromadske, ликвидация Кивы — спеоцоперация СБУ. По данным источника издания, Кива был убит из стрелкового оружия.

Илья Кива поддержал российскую агрессию против Украины 24 февраля 2022 года. После этого Верховная рада лишила украинца мандата народного депутата.