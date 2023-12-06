Под Полоцком в многоквартирном доме произошел взрыв, есть пострадавшие

В агрогородке Захарничи Полоцкого района вечером произошел взрыв в одном из жилых многоквартирных домов, сообщила пресс-служба МЧС.

Взрывом разрушена стена дома в кваритре. Работники МЧС спасли из-под завалов мужчину 1976 года рождения. Еще одну женщину 1940 года рождения до прибытия спасателей извлекли очевидцы.

Оба пострадавших были доставлены в Полоцкую ЦРБ. После взрыва из дома были эвакуированы 11 жильцов дома — четыре семьи.

Издание БЕЛТА с ссылкой на Витебской облисполком пишет, что состояние пациентов, пострадавших от взрыва, тяжелое, но стабильное. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении Полоцкой ЦРБ.

Изначально МЧС предполагало, что в квартире взорвался газовый балон. Но пресс-служба предприятия «Белтопгаз» сообщила, что газовый балон и плита в квартире целы. Причина взрыва остается неизвестной.

Обновлено в 10.38. Добавлена информация «Белтопгаз»