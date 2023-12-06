Силовики задержали брестчанина, который полностью отбыл химию по делу «хороводов»

Силовики задержали брестчанина Александра Жука, который полностью отбыл химию по делу «хороводов», пишет Брестская «Вясна».

Видео с парнем появилось в близком к силовикам телеграм канале «ПЕРВЫЙ РУБЕЖ». Там Жук рассказывает, что был судим за «хороводную акцию». Также задержанный говорит, что 10 августа «стоял первом ряду в сцепке по улице Советской и выкрикивал различные протестные лозунги. За это, в данный момент, задержан».

Александр Жук был задержан 24 марта 2021. До суда находился в СИЗО. 30 Августа за грубое нарушение порядка (статья 342 УК) его осудили на полтора года химии. Он полностью отбыл срок и вышел на свободу в июле 2022 года.