США продлили санкции в отношении «Белавиа»

Минторг США продлил ограничения против «Белавиа» на 180 дней, говорится на сайте ведомства.

Впервые экспортные санкции в отношении беларуских авиалиний ввели 16 июня 2022 года. Причина — нарушение ограничений, введенных после российского вторжения в Украину. Санкции продлевают каждые полгода.

В новом документе говорится, что «Белавиа» продолжает выполнять рейсы на самолетах американской сборки, обходя санкции. Поэтому Минторг считает, что имеет основания продлить ограничения на экспорт авиационной продукции, запчастей, программного обеспечения и так далее, а также на их обслуживание и ремонт, пишет Reform.

