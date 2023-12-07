Уполномоченный Верховной Рады по правам человека: более 19,5 тысяч украинских детей вывезены в Россию

Более 19,5 тысяч украинских детей депортированы в Россию, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на международной конференции по правам человека «Свобода или страх», передает «Русская служба BBC News»

По словам Лубинца, Украина подтвердила факты более чем в 19 540 депортаций украинских детей в Россию.

«Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет», — рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Вчера глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ещё восемь детей — четверо девочек и четверо парней от 8 до 18 лет — вернулись на Родину.

Также стало известно, что тело одного из вывезенных детей 2 года пролежало в морге Мозыря.