Силовики задержали директора загородного клуба «Фестивальный»

Силовики задержали директора базы отдыха «Загородный клуб "Фестивальный"», видео с мужчиной опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА»»

Согласно реестру организаторов культурно-зрелищных мероприятий на сайте Минкульта, мужчину зовут Геннадий Веремейчик.

На камеру мужчина говорит, что в 2020 году «принимал участие в маршах», а на территории базы отдыха сняли все государственные флаги.

Какое обвинение предъявлено мужчине и где он сейчас находится — неизвестно.

«Загородный клуб «Фестивальный»» — является одной из крупнейших площадок на рынке еvent — услуг Беларуси. Специализируется на проведении корпоративных мероприятий и частных праздников.