За публикации в «Одноклассниках» суд оштрафовал двух жительниц Глубокого

Суд Глубокского района оштрафовал двух местных жительниц за публикации в социальной сети «Одноклассники», сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Суд назначил 925 рублей штрафа сотруднице Глубокского районного физкультурно-оздоровительного центра Юлии Храповицкой. На странице девушки в «Одноклассниках» силовики обнаружили публикации из трех интернет-ресурсов, которые признаны «экстремистскими». Девушка признала свою вину. Храповицкая имеет на иждивении двоих малолетних детей, говорится в постановлении суда.

Многодетную маму, уроженку украинской Волновахи Инну Юргель суд оштрафовал на 740 рублей. На странице Юргель в «Одноклассниках» силовики обнаружили логотип паблика Nexta, который включен в список «экстремистских» материалов.