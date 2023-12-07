Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине и Израилю

Сенат США заблокировал попытку принять законопроект о помощи Украине, пишет «Русская служба BBC». 51 сенатор проголосовал «против» и 49 «за», а для дальнейшего обсуждения законопроекта нужно 60 голосов.

Пакет общей стоимостью 110 миллиардов долларов включал 61 миллиард долларов для Украины, а также средства для Израиля, помощь Газе и комплект мер по укреплению границ.

«Против» проголосовали все сенаторы-республиканцы и независимый сенатор Берни Сандерс — ему не понравилось, что предложенный пакет включает миллиарды долларов на военную помощь Израилю.

Республиканцы выступили против голосования за пакеты финансирования — они требуют более решительных изменений в сферах пограничной и иммиграционной политики. При этом рабочий год конгресса подходит к концу, из-за чего обсуждение можно будет продолжить только после каникул.

Перед голосованием в Сенате президент США Джо Байден сказал, что готов пойти на «существенные компромиссы на границе», чтобы добиться принятия законопроекта о помощи.

— Республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться, — заявил он.

В среду администрация Байдена объявила о выделении Украине новой помощи в сфере безопасности на сумму 175 млн долларов за счет уже одобренного финансирования. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.