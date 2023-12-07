Суд в Дубровно назначил трактористу суточный арест из‑за «экстремистской» подписки в «Одноклассниках»

Суд в Дубровно арестовал тракториста Сергея Колбасова за «распространение экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Об этом пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

На его странице в «Одноклассниках» нашли подписку на сообщество «УСЁ АБ ДУБРОЎНА», которое в октябре было признано «экстремистским». Судья Игорь Татаев назначил Колбасову одни сутки ареста. Телефон у него не конфисковывали.

По информации канала, Сергей Колбасов — отец четверых детей, живет в агрогородке Россасно и работает в ОАО «Боброво-Агро».