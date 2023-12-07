Суд в Глубоком арестовал на 8 суток сына россиянки, которую недавно судили за «распространение экстремизма»

Суд в Глубоком арестовал Артема Кривко — сына 61-летней россиянки Елены Кривко, которой незадолго до этого назначили 8 суток ареста. Об этом пишет телеграм-канал «Витебск. Я гуляю».

Артем получил 8 суток ареста за лайки «экстремистских» постов в «Одноклассниках». Заседание прошло через 8 дней после суда над матерью Артема Еленой.

Россиянку осудили по двум статьям — о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП) и несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП).

По информации канала, Кривко поставила лайки под публикациями каналов, которые признаны в Беларуси «экстремистскими». Из-за этого материалы отобразились на ее странице в «Одноклассниках». В ее аккаунте силовики увидели и бчб-флаг.

Елена Кривко родилась в Приморском крае, но давно живет в Беларуси, пишут они. Ее сын Артем — уроженец Хабаровского края. У мужчины двое детей.