Силовики задержали гродненского ведущего и организатора мероприятий Михаила Манькевича

Силовики задержали гродненского ведущего и организатора мероприятий, видео с ним опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «ПуЛьС ГрОдНо».

Правозащитники телеграм-канала «Право имеют» выяснили, что мужчину зовут Михаил Манькевич.

На камеру мужчина говорит, что был задержан по подозрению в распространении «экстремистских» материалов. Мужчина сказал, что в милиции ему дали официальное разъяснение и что признал вину, что был подписан на некоторые ресурсы по случайности.

Еще один задержанный — инженер-конструктор. Мужчина не называет свое имя, но на камеру говорит, что его задержали за подписки на «экстремистские» паблики «под влиянием 2020 года».

Какое обвинение предъявлено задержанным — неизвестно.