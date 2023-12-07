Силовики задержали директора автодома Mercedes‑Benz

Провластный телеграм-канал отчитался о задержании директора компании-дилера Mercedes-Benz «Энергия ГмбХ». Имя задержанного в сюжете не называется, но в открытом доступе можно найти, что директора зовут Сергей Данилович.

В милицейском видео он говорит, что в 2020 году участвовал в митинге, потому что «на тот момент это было не запрещено». Задержанный добавляет, что в августе того же года отправил 1220 рублей «Фонду солидарности».

Авторы канала называют директора «упоротым противником власти, который заставлял своих работников участвовать в незаконных акциях под угрозой лишения премий и увольнений».