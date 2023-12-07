В России задержали беларуса, подозреваемого в подрыве поездов в тоннеле БАМ

В России задержали беларуса, подорвавшего ж/д-составы в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Агентство пишет, что мужчина «действовал в интересах украинских спецслужб и получал указания» от другого беларуса, который живет в Литве.

— Взрывные устройства террорист забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов, — пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Агентство опубликовало видео с задержанным, его лицо скрыто. В ролике мужчина говорит, что товарищ попросил его отвезти в Россию посылку за вознаграждение.

— Потом возникли вопросы, и он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе. Я согласился, доехал до Северобайкальска, установил устройство, что вызвало повреждение двух составов, — говорит беларус.

Взрыв поезда в Северомуйском тоннеле произошел 29 ноября на перегоне между станциями Итыкит и Окусикан на севере Бурятии. После этого движение поездов по Байкало-Амурской магистрали организовали в обход Северомуйского тоннеля через «Чертов мост».

По данным Baza, поезд перевозил цистерны с топливом и вагоны с металлом. В результате взрыва одна цистерна выгорела полностью, еще две были повреждены. На следующий день загорелся еще один поезд, который передвигался по обходному пути.

Позже несколько украинских медиа, в числе которых «Суспільне», «Бабель», «Украинская правда», а также американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники рассказали, что взрыв грузового поезда в тоннеле БАМ — диверсия, организованная сотрудниками СБУ. Официально представители СБУ не комментировали произошедшее. Источники «Интерфакс — Украина» писали, что второй взрыв — на мосту в обход тоннеля — также организован украинскими спецслужбами.

Северомуйский тоннель — самый длинный тоннель как в составе Байкало-Амурской магистрали, так и в России в целом. Его протяженность превышает 15 километров.