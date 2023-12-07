Бывший главред «Нашей Нівы» Егор Мартинович награжден литовской премией «Надежда свободы»

Бывший главред «Нашей Нівы» Егор Мартинович, который был осужден на 2,5 года в колонии и летом вышел на свободу, награжден литовской премией «Надежда свободы», пишет «Позірк».

Церемония награждения прошла 7 декабря в Сейме Литвы в рамках Форума журналистских организаций стран Балтии и журналистов, пострадавших от репрессий.

«Ровно год назад, в этот день, я, наверное, чистил какие-то куски каши со сковородок в Бобруйской тюрьме и не думал о мире демократии и свободы, в котором скоро окажусь, — рассказал Мартинович. — Мне повезло больше, чем многим моим коллегам: я сейчас здесь, они все еще там, они все еще в тех же или даже худших условиях. За работу мне платили 6 евро в месяц. Считаю, что некоторым из десятков заключенных беларуских журналистов платят еще меньше. Но они остаются заложниками, они оказались там просто потому, что были готовы добиваться свободы слова до конца. Абсурдно, что их интеллектуальный потенциал используется не для укрепления информационной безопасности Беларуси, а для такого рабского труда».

Журналист поблагодарил страны, принявшие беларуских независимых работников СМИ, и выразил мнение, что если появится возможность, то они немедленно вернутся домой.

Инициаторами премии «Надежда на свободу» и ее покровителями являются депутат Казис Старкявичюс и литовское журналистское сообщество.

В марте 2022 года суд Заводского района Минска приговорил к 2,5 годам колонии Андрея Скурко и главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича. Их обвинили в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 216 УК).

По версии обвинения, «Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, а Мартинович — еще и собственником частного унитарного предприятия, с мая 2017 года по июнь 2021 года разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офисы данных организаций для осуществления предпринимательской деятельности». При этом они продолжали платить за коммунальные услуги по тарифам для физических лиц, а необходимо было платить по тарифам для юридических.