Бар «Тяни‑Толкай» закрыли по предписанию МЧС; недавно о нем писали провластные каналы

Бар «Тяни‑Толкай» в Минске был закрыт по предписанию МЧС после проверки, об этом пишет госагентство «Минск-Новости». Недавно провластные каналы обвиняли руководства бара в том, что они заказали рекламу на «экстремистском» ресурсе.

Как пишет агентство со ссылкой на отдел МЧС по Партизанскому району Минска, в помещении бара не было второго эвакуационного выхода, плана эвакуации и инструкции по пожарной безопасности, а также огнетушителя.

Сотрудники МЧС и районного Центра гигиены и эпидемиологии, которые тоже проводили проверку, вынесли предписания о приостановлении работы бара.

Как утверждают чиновники, «владелец бара либо не захотел устранять выявленные нарушения, либо не смог этого сделать, поэтому принял решение о закрытии объекта».

Бар «Тяни‑Толкай» на улице Уральской в Минске открыл музыкант одноименной группы Павел Клышевский. Он проработал всего четыре дня. Недавно Клышевский написал в фейсбуке о том, что бар закрыт.