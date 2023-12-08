Суд признал инстаграм‑аккаунт журналиста Александра Ивулина «экстремистскими материалами»

Суд Железнодорожного района Гомеля признал инстаграм-аккаунт журналиста Александра Ивулина «экстремистскими материалами».

Кроме того, список «экстремистских материалов» пополнили инстаграм-аккаунт проекта «Палітвязынка», телеграм-канал подразделения беларуских добовольцев, воюющих в Украине «1-я ОДШР», страница политика Валерия Цепкало в фейсбуке, сайт bic.in.ua, принадлежащий Беларускому информационному центру во Львове и тикток-аккаунт издания «Наша Ніва».

Всего же за одно заседание суд Железнодорожного района Гомеля признал «экстремистскими материалами» 89 сайтов, телеграм-каналов, аккаунтов в тиктоке и инстаграме.