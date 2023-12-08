Силовики отчитались о задержании «организаторов» сервиса «письмо.бел»; через него отправляли письма политзаключенным

Силовики отчитались о задержании «организаторов» сервиса «письмо.бел», с его помощью отправляли письма политзаключенным. Видео с двумя мужчинами опубликовано в провластном телеграм-канале «Книга ГУ "БАЗА"». По какой статье они задержаны и когда, неизвестно.

На милицейском видео мужчина в черной куртке говорит, что летом 2020 года принимал участие в массовых мероприятиях.

«В связи с малым наличием серого вещества в голове набил себе татуировку Нины Багинской», — говорит он.

Второй задержанный в куртке песочного цвета и сером джемпере представляется учредителем компании «РегионыБай Групп» и говорит, что «принимал участие в массовых беспорядках».

По информации правозащитного центра «Вясна», задержанных зовут Игорь Углик и Александр Лыкшин.

«Мы работаем легально». Что будет с сервисом «письмо.бел» после задержания сотрудников? У кого база отправителей? Узнали подробности

Силовики утверждают, что у них оказалась «база с заказами, платежным данными, текстами и реквизитами отправителей». На самом милицейском видео показан файл с заголовком «Список отправителей писем». В них указаны ячейки с фотографиями и контактами заключенных. Все сведения в них размыты.