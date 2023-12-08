Помилованного в мае 2023 года Романа Протасевича добавили в «список экстремистов», который ведет МВД.

Напротив фамилии Протасевича в списке указано, что судимость не погашена. Как пояснила «Медиазоне» бывшая адвокатка Мария Колесова-Гудилина, в случае с помилованием все зависит от текста указа Лукашенко. В некоторых случаях текст указа может предусматривать снятие судимости, а в некоторых она остается непогашенной.

Экс-редактора телеграм-канала Nexta включили в список 1 декабря. Вместе с ним в список попали бывший редактор канала Ян Рудик, а также действующий редактор канала Степан Путило. В списке МВД указано, что сейчас они находятся в розыске.

Летом Романа Протасевича и Софью Сапегу исключили из «списка террористов» КГБ.