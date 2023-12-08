Задержаны главред и корреспондентка светлогорского телеканала «Ранак»

Силовики задержали главную редакторку светлогорского телеканала «Ранак» Юлию Довлетову, а также корреспондентку Людмилу Анденко, об этом в фейсбуке написал бывший сотрудник канала Андрей Липский.

По информации экс-сотрудника, главную редакторку допросили в местном отделе Следственного комитета, после чего отправили в ИВС Жлобина. Как пишет Андрей Липский, она стала подозреваемой по уголовному делу, однако по какой статье — неизвестно. Также в ИВС поместили и Людмилу Анденко.

Родным самого Андрея Липского силовики звонили с требованиями предоставить доступ в его квартиру в Светлогорске.

По информации правозащитного центра «Вясна», Довлетова и Анденко задержаны в рамках уголовного дела по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-1УК).

МВД признал телеканал «Ранак» «экстремистским формированием». Решение было принято 5 сентября.



12 июня в Светлогорске силовики уже задерживали восьмерых сотрудников «Ранка». Задержанных сотрудников судили за распространение «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП).



20 июня Мининформ заблокировал сайт светлогорского телеканала, а в июле соцсети и сайт признали «экстремистскими» материалами.

В августе силовики задерживали и редакторку телеканала Юлию Довлетову.