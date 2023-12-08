Следователь по делу «Вясны», прокурорка по делу TUT.by и другие беларуские судьи и прокуроры попали под британские санкции

Великобритания ввела новые санкции против беларуских судей, следователей и прокуроров, санкционный список на сайте британского правительства заметило издание Reform.by.
В новый санкционный список попали:
- Роман Бизюк, прокурор, был гособвинителем по делу «Революционного действия»;
- Светлана Бондаренко, судья суда Московского района Минска, вынесла приговор журналистке TUT.BY Екатерине Борисевич и врачу Артему Сорокину по делу Романа Бондаренко.
- Николай Доля, судья Гомельского областного суда, рассматривавший «дело Тихановского»;
- Сергей Епихов, судья Минского областного суда, рассматривал «дело Отрядов гражданской самообороны»;
- Сергей Гиргель, старший прокурор Генеральной прокуратуры;
- Татьяна Гракун, прокурорка, была гособвинителем по «делу TUT.by»;
- Александр Король, старший прокурор Генеральной прокуратуры, представлял гособвинение на суде над Алесем Пушкиным;
- Михаил Ковалев, прокурор, представлял гособвинение по «делу Координационного совета»;
- Сергей Хрипач, судья Минского городского суда, рассматривал «дело Революционного действия»;
- Антон Коляго, следователь по делу правозащитного центра «Вясна».
- Валентина Кулик, судья Верховного суда;
- Игорь Любовицкий, судья по делу политика Виктора Бабарико;
- Денис Микушев, прокурор, представлял гособвинение на суде над членами инициативной группы Тихановской в Гомеле;
- Петр Орлов, судья Минского городского суда, заочно судил Светлану Тихановскую;
- Вячеслав Тулейко, судья Минского областного суда, рассматривал дело редакторов телеграм-канала Nexta;
- Марина Запасник, судья суда Ленинского района Минска, вынесла приговор правозащитникам «Вясны»;
- Валентина Зинкевич, судья по по «делу TUT.by», вынесшая приговор Людмиле Чекиной и Марине Золотовой;