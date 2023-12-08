Следователь по делу «Вясны», прокурорка по делу TUT.by и другие беларуские судьи и прокуроры попали под британские санкции
Следователь по делу «Вясны», прокурорка по делу TUT.by и другие беларуские судьи и прокуроры попали под британские санкции
8 декабря 2023, 13:12
 
 
 
 
 

Великобритания ввела новые санкции против беларуских судей, следователей и прокуроров, санкционный список на сайте британского правительства заметило издание Reform.by.

В новый санкционный список попали:

  • Роман Бизюк, прокурор, был гособвинителем по делу «Революционного действия»;
  • Светлана Бондаренко, судья суда Московского района Минска, вынесла приговор журналистке TUT.BY Екатерине Борисевич и врачу Артему Сорокину по делу Романа Бондаренко.
  • Николай Доля, судья Гомельского областного суда, рассматривавший «дело Тихановского»;
  • Сергей Епихов, судья Минского областного суда, рассматривал «дело Отрядов гражданской самообороны»;
  • Сергей Гиргель, старший прокурор Генеральной прокуратуры;
  • Татьяна Гракун, прокурорка, была гособвинителем по «делу TUT.by»;
  • Александр Король, старший прокурор Генеральной прокуратуры, представлял гособвинение на суде над Алесем Пушкиным;
  • Михаил Ковалев, прокурор, представлял гособвинение по «делу Координационного совета»;
  • Сергей Хрипач, судья Минского городского суда, рассматривал «дело Революционного действия»;
  • Антон Коляго, следователь по делу правозащитного центра «Вясна».
  • Валентина Кулик, судья Верховного суда;
  • Игорь Любовицкий, судья по делу политика Виктора Бабарико;
  • Денис Микушев, прокурор, представлял гособвинение на суде над членами инициативной группы Тихановской в Гомеле;
  • Петр Орлов, судья Минского городского суда, заочно судил Светлану Тихановскую;
  • Вячеслав Тулейко, судья Минского областного суда, рассматривал дело редакторов телеграм-канала Nexta;
  • Марина Запасник, судья суда Ленинского района Минска, вынесла приговор правозащитникам «Вясны»;
  • Валентина Зинкевич, судья по по «делу TUT.by», вынесшая приговор Людмиле Чекиной и Марине Золотовой;

     