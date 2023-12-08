Власти добавили новые критерии, по которым семью могут поставить на учет, как находящуюся в социально опасном положении

Власти расширили список критериев социально опасного положения для семей, это следует из опубликованного на Национальном правовом портале постановления Совета Министров.

Теперь в СОП поставить семью могут, если в течение более чем трех месяцев оба родителя (или единственный родитель) не работают, или получают иного законного дохода.

Причиной для постановки в социально-опасное положение может быть и «ненадлежащее расходование» пособий, адресной материальной помощи, пенсий и иных выплат, назначенных на детей. Что именно является «ненадлежащим расходованием» — не указывается. Однако в постановлении сказано, что семью поставят в СОП, если в семье из-за этого допускают отсутствие пищи, одежды, обуви, места для отдыха, занятий и игр ребенка.

Ранее семью могли поставить в СОП при установлении фактов жестокого обращения родителей с ребенком, физического или психологического насилия. Теперь в список добавлено и сексуальное насилие.

Кроме того, в СОП семью могут поставить, если кто-то из родителей совершил административное правонарушение или преступление в состоянии наркотического опьянения. Или если будет установлен факт, что кто-то из родителей имеет хроническое психическое расстройство (с обостряющимися

болезненными проявлениями), болен алкоголизмом либо зависим от наркотических средств и при этом уклоняется от диспансерного наблюдения.

Раньше семья могла быть поставлена в социально опасное положение в случае, если родители не контролировали поведение ребенка старше 14 лет, из-за чего он был привлечен к административной или уголовной ответственности. Теперь возраст ребенка не имеет значения, а в СОП его могут поставить по факту совершенного им правонарушения или начатой в отношении него индивидуальной профилактической работы в школе.