Холдинг VK открыл офис в Минске

Холдинг VK открыл представительство в Беларуси, офис будет работать в Минске, об этом сообщила пресс-служба компании.

В минском офисе будет работать 50 разработчиков из команд ВКонтакте, Дзен и VK Tech.

По данным холдинга, месячная аудитория ВКонтакте в Беларуси — 2,8 млн человек. «Одноклассниками» в Беларуси каждый месяц пользуется 2,3 млн человек. Сервисами почты Mail.ru пользуюется более 2 млн человек, облачным хранилищем от VK — более миллиона человек. Месячная аудитория Дзена в Беларуси — 1,7 млн человек.