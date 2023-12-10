«Бюро»: с начала войны через Беларусь в Россию в обход санкций ввезли премиальные авто на 100 млн долларов

Беларуские расследователи из «Бюро» получили таможенные данные о поставках около тысячи легковых автомобилей из Европы и США через Беларусь в Россию на сумму более 100 миллионов долларов. Журналисты совместно с коллегами из российской «Вёрстки» и «Киберпартизанами» выяснили, какие беларуские компании поставляли в Россию автомобили в обход санкций.

С началом полномасштабной войны в Украине многие автомобильные бренды ушли с российского рынка. Правительства США, ЕС и Великобритании ввели санкции на предметы роскоши, запретив поставки в Россию автомобилей дороже 50 тысяч евро.

На Беларусь не распространяются западные санкции на автомобили, поэтому ряд беларуских компаний поставляет премиальные машины в Россию с помощью «параллельного импорта».

На фоне войны поставки машин из ЕС в Беларусь выросли в четыре раза — почти до 1,5 миллиарда евро, а в этом году уже превысили 1,7 миллиарда евро. Основные источники — Германия, Литва и Польша. За девять месяцев 2023 года из этих стран в Беларусь вывезли почти 60 тысяч машин.

В таможенных декларациях страной происхождения этих машин указаны Германия, США, Великобритания, Италия, Швеция, Австрия, Ирландия, Бельгия, а производителями — заводы Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lamborghini, Jaguar Land Rover, Volvo и другие.

Поставками премиальных авто западных брендов из Беларуси в Россию занимаются более 30 беларуских компаний. Расследователи выбрали пять экспортеров, которые выделяются из общей массы объемами продаж и связями владельцев с беларускими властями.

Одна из них — «Зип-Лайн», руководитель и владелец которой — Андрей Пискарев. Он начинал карьеру в МИДе, а после работал на крупного бизнесмена Юрия Чижа, которого называли «кошельком» Александра Лукашенко.

В начале 2010-х Пискарев стал совладельцем ряда компаний, которые торгуют легковыми автомобилями в Беларуси. Одна из них — «Эйс-Моторс». Партнерами Пискарева в этой фирме были Сергей Чиж и Дмитрий Олексин. Первый — сын Юрия Чижа, второй — бизнесмена Алексея Олексина, который попал в санкционный список как «кошелек» Лукашенко.

«Зип-Лайн» поставляла в Россию дорогие автомобили Rolls-Royce, Lamborghini и Bentley общая стоимость которых превысила 4,8 миллиона долларов.

«Атлант-М Британия» — официальный представитель британского производителя люксовых автомобилей Jaguar Land Rover в Беларуси. С января по октябрь этого года компания поставила в Россию автомобили Mercedes-Benz, BMW, Audi и другие почти на 5 миллионов долларов.

Основной владелец «Атлант-М Британия» — кипрская компания Max Atlant-M Limited. Половина акций этой компании записана на бизнесмена Сергея Савицкого. У Сергея Савицкого два гражданства — беларуское и российское, и он ведет бизнес в Украине. Под брендом «Атлант-М» работает несколько дилерских центров в Харькове, Днепре и Киеве. Сергей Савицкий был бенефициаром многих компаний, но сейчас его имя не упоминается в украинских реестрах.

За десять месяцев 2023 года компания «Кастом-Сервис» экспортировала люксовые авто из Беларуси в Россию на суммк более чем 8,5 миллиона долларов.

«Кастом-Сервис» была основана в 2011 году, и с тех пор ее неизменно возглавляет Виталий Соболевский. У него 54% акций компании. Соболевский исполняет обязанности зампреда Ассоциации таможенных представителей Беларуси. Эксперты ассоциации участвовали в разработке Таможенного кодекса ЕАЭС и других документов во внешнеторговой сфере.

На сайте «Техно-Джэт Групп» указано, что компания поставляет оборудование и комплектующие для промышленных предприятий. Недавно она открыла новое направление — импорт автомобилей премиум-класса из США, Европы и Азии. «Техно-Джэт Групп» владеет Феликс Дзеранов — сын бывшего высокопоставленного военнослужащего внутренних войск Игоря Дзеранова, который вышел на пенсию в звании полковника и занялся бизнесом.

Согласно таможенным данным, компания поставляла в Россию дорогие автомобили Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche в основном немецкого производства. Общая стоимость автомобилей — более 15 миллионов долларов.

«Премиальная транспортная компания» за десять месяцев этого года поставила в Россию автомобили люкс-сегмента общей стоимостью более 15,6 миллиона долларов.

Компания основана после начала войны — в сентябре 2022 года. Ее бессменный директор — россиянин Ахмад Абуев. В своем профиле в инстаграме он рассказывал о продаже вип-автомобилей. У себя на страничке Абуев указал, что связан с российской «Городской транспортной компанией» («GTK Авто»), которая занимается параллельным импортом легковых и грузовых автомобилей из Европы, ОАЭ и Китая.