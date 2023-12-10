Беларус, обвиняемый в подрыве поездов в тоннеле БАМ, в 2020 году участвовал в стачке

Беларус Сергей Еремеев, обвиняемый в подрыве поездов в России, участвовал в общенациональной забастовке в 2020 году. Информацию об этом можно найти в инстаграм-аккаунте «Страна для жизни», внимание на пост обратил Reform.

В 2020 году беларус работал прибористом на «Нафтане».

О задержании Еремеева стало известно 7 декабря. Беларуса обвиняют в подрыве поездов в Северомуйском тоннеле 29 и 30 ноября. В видео, опубликованном РИА Новости, задержанный рассказал, что по просьбе товарища отвез в Россию посылку за вознаграждение.

— Потом возникли вопросы, и он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе. Я согласился, доехал до Северобайкальска, установил устройство, что вызвало повреждение двух составов, — говорил беларус.

Суд в Омске арестовал Еремеева до 30 января 2024 года, он будет находиться в СИЗО.