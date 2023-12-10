«Вясна»: в Полоцке прошли задержания из‑за диверсии в России, в которой подозревают беларуса Сергея Еремеева

В Полоцке прошли задержания из-за подрыва поездов в тоннеле БАМ, в котором подозревают беларуса Сергея Еремеева, пишет правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники пишут о «волне задержаний», но не называют количество задержанных.

По информации «Вясны», КГБ провел обыск и задержание человека, который недавно «случайно контактировал» с Еремеевым. У нескольких задержанных забрали телефоны и отпустили, что с остальными — неизвестно, добавляют правозащитники.

Сергей Еремеев — задержанный в России беларус, которого подозревают в подрыве двух поездов в одном из тоннелей БАМ. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

В 2020 году Сергей работал на заводе «Нафтан» и участвовал в стачке.