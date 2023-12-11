Витеблянина арестовали за свастику в посте, где он доказывал «нацизм в Украине»

Суд в Витебске арестовал местного жителя на 15 суток по статье о публичной демонстрации нацистской символики (статья 19.10 КоАП) из-за изображения свастики на странице «Вконтакте». Постановление суда в Банке данных судебных решений заметил телеграм-канал «Беларусь головного мозга»

Как сказано в постановлении суда, витеблянин свою вину не признал. По его словам, он разместил фото со свастикой на своей странице «Вконтакте» потому, что на фото была изображена «деятельность нацистской организации» в Украине. При этом умысле демонстрации символики у него не было. Суд счел доводы несостоятельными.