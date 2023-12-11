Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, пострадали 4 человека

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, сообщили воздушные силы ВСУ.

Всего военные зафиксировали пуски 18 ударных дронов Shahed-136/131 с крымского направления, и 8 баллистических ракет с направления Брянской области.

ВСУ отчитались, что им удалось сбить все цели. Однако обломки сбитых ракет упали на жилые секторы в Дарницком и Голосеевском районах, сообщила Киевская городская администрация.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что от падения обломков в Дарницком районе пострадали 4 человека: мужчина, который получил ранения ног и трое женщин, у которых острая реакция на стресс.