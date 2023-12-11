MOST: беларуса нашли мертвым в хостеле Варшавы

46-летнего беларуса Дениса Козловского нашли мертвым в хостеле Варшавы, пишет издание MOST. Варшавский комиссариат уже уведомил о смерти посольство Беларуси в Польше. Родные Дениса Козловского ищут способ доставить тело в Беларусь.

Знакомые Дениса Козловского предполагали, что его смерть могла носить криминальный характер. Следователь, ведущий это дело, в комментарии изданию опроверг это.

Как пишет MOST, беларус умер в субботу 2 декабря.

По информации издания, Денис Козловский уехал из Беларуси около пяти лет назад, жил в Германии, Франции, полгода назад переехал в Польшу.