Baza: Сергея Еремеева, обвиняемого в подрыве поездов в России, этапируют в Иркутск

Беларуса Сергея Еремеева, обвиняемого в подрыве поездов в Северомуйском тоннеле, этапируют в Иркутск, пишет телеграм-канал Baza.

По информации телеграм-канала, у знакомых Сергея Еремеева в Беларуси сотрудники КГБ провели обыски, у них изъяты телефоны и другая техника. Ранее об обысках в Полоцке, связанных с задержанием Еремеева, писал правозащитный центр «Вясна».

Сергей Еремеев — задержанный в России беларус, которого подозревают в подрыве поездов в одном из тоннелей БАМ. 9 декабря городской суд Омска арестовал его до 30 января 2024 года. Взрывы в тоннеле были квалифицированы как теракт.

В 2020 году Сергей работал на заводе «Нафтан» и участвовал в стачке.