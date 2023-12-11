СК: с начала года в Минске возбудили 18 уголовных дел за надругательства над госсимволами

С начала года в Минске возбудили 18 уголовных дел за надругательства над государственными символами (статья 370 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство отмечает, что «преимущественно обвиняемые находились в состоянии алкогольного опьянения и не могли пояснить причину своих действий».

Для примера пресс-служба приводит случай, который произошел 7 июля. В этот день трое подростков 16 и 17 лет сорвали с фасадов зданий два госфлага. Молодых людей задержали.

Также силовики задержали 25-летний мужчину, который снял флаг со здания аптеки на улице Красной. Он сломал древко, а полотно унес с собой и позже спрятал его в подъезде дома, где живут его друзья.

В отношении всех задержанных возбудили уголовные дела за надругательства над государственными символами (статья 370 УК) и хулиганство (часть 1 статьи 339 УК). Им грозит до трех лет лишения свободы.