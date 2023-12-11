«Радыё Свабода»: осужденный на 18 лет колонии Владимир Гундарь не может выходить на прогулки из‑за стершихся наконечников костылей

Осужденный на 18 лет колонии Владимир Гундарь не может выходить на прогулки в тюрьме в Могилеве, так как резиновые наконечники на его костылях стерлись, а заменить их нечем, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на свои источники.

По словам источника издания, Владимира Гундаря, у которого нет одной ноги, содержат в одиночной камере. Ранее его выводили на прогулку на костылях, сейчас же это стало невозможным — из-за стертых наконечников костылей. Владимир написал родственникам с просьбой прислать ему наконечники. Их в тюрьму отправили, но отдали ли посылку заключенному — неизвестно.

Писем от Владимира Гундаря родственники не получают уже три недели, последний звонок был в ноябре.

62-летний Владимир Гундарь — фигурант «дела Автуховича». У Владимира — инвалидность второй группы, нет ноги ниже колена. В 2021 году фигуранта суд приговорил его к 3 годам колонии по обвинению в насилии над следователем (часть 1 статьи 366 УК). Позже на три года Владимира перевели на тюремный режим.