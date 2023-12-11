Сеть строительных магазинов Mile хранила у себя 33 тысячи копий документов с персональными данными клиентов

Национальный центр защиты персональных данных обнаружил в фирме ООО «Астомстрой», которая владеет сетью строительных магазинов Mile, 33 тысячи копий документов с персональными данными клиентов, пишет пресс-служба ведомства.

Ведомство сообщает, что Mile незаконно требовало и обрабатывало копии документов от клиентов для участия в дисконтной и бонусной программах. Речь идет о сканах паспортов, свидетельств о государственной регистрации права на объект недвижимости и актов приема-передачи жилого помещения частного жилищного фонда.

Таким образом, как пишет пресс-служба Центра защиты персональных данных, был нарушен пункт 5 статьи 4 Закона о защите персональных данных. В нем сказано, что содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям их обработки.

В результате, по требованию центра, более 33 тысяч отсканированных копий документов с персональными данными были удалены.