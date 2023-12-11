Витеблянин на своем суде оскорбил обвинителя, за это суд дал ему еще 2,5 года колонии

Суд Витебского района приговорил местного жителя к 2,5 годам колонии за оскорбление помощника прокурора Витебска, которая на суде над мужчиной выступала в качестве обвинителя, пишет пресс-служба Верховного суда.

Телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» выяснил, что осужденного зовут Сергей Зайцев, а судебное заседание над ним, где мужчина и оскорбил обвинителя, проходило в марте этого года.

В марте, по информации издания «Наша ніва» витеблянина судили по статье о причинении менее тяжкого телесного повреждения (часть 2 статьи 149 УК). На заседании он, как пишет пресс-служба: «высказал негативную оценку, выраженную в ненормативной форме речевого выражения». Следствие восприняло это, как «унижающее авторитет, честь и достоинство личности» при исполнении ей служебных обязанностей» и возбудило в отношении мужчины новое уголовное дело за оскорбление представителя власти (статья 369 УК).

По этой статье суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы и штраф в 50 базовых. Вместе с предыдущим сроком суммарно ему дали 5 лет колонии строгого режима и штраф в сумме 2 562,4 рублей.

Обновлено в 20.35: добавлена информация о первоначальной статье.