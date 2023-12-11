Витеблянин на своем суде оскорбил обвинителя, за это суд дал ему еще 2,5 года колонии
Витеблянин на своем суде оскорбил обвинителя, за это суд дал ему еще 2,5 года колонии
11 декабря 2023, 13:45
 
 
 
 
 

Суд Витебского района приговорил местного жителя к 2,5 годам колонии за оскорбление помощника прокурора Витебска, которая на суде над мужчиной выступала в качестве обвинителя, пишет пресс-служба Верховного суда.

Телеграм-канал «Витебск, я гуляю!» выяснил, что осужденного зовут Сергей Зайцев, а судебное заседание над ним, где мужчина и оскорбил обвинителя, проходило в марте этого года.

В марте, по информации издания «Наша ніва» витеблянина судили по статье о причинении менее тяжкого телесного повреждения (часть 2 статьи 149 УК). На заседании он, как пишет пресс-служба: «высказал негативную оценку, выраженную в ненормативной форме речевого выражения». Следствие восприняло это, как «унижающее авторитет, честь и достоинство личности» при исполнении ей служебных обязанностей» и возбудило в отношении мужчины новое уголовное дело за оскорбление представителя власти (статья 369 УК).

По этой статье суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы и штраф в 50 базовых. Вместе с предыдущим сроком суммарно ему дали 5 лет колонии строгого режима и штраф в сумме 2 562,4 рублей.

Обновлено в 20.35: добавлена информация о первоначальной статье.

     