Силовики задержали трех жителей Червеня

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с тремя задержанными жителями Червеня.

На видео первый задержанный показывает на полки, где хранится оружие. Второй беларус рассказывает, что его задержали за подписки и репост с «экстремистского» ресурса. «Медиазона» нашла похожего человека по имени Тарас Веснянко. Это предприниматель из Червеня.

Третий задержанный работает на складе Wildberries в Минске. Он рассказал, что выходил в августе 2020 года на акции протеста и оставлял негативные комментарии в адрес милиционеров и власти.

По каким статьям обвиняют задержанных и в каком статусе они находятся-неизвестно.