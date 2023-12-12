Верховный суд ликвидировал церковь «Новая жизнь»

Верховный суд принял решение о ликвидации церкви «Новая Жизнь», пишет «Хрысціянская візія».

17 октября Минский горсуд ликвидировал церковь «Новая жизнь». После этого сотрудники подали апелляцию в Верховный суд.

Церковь «Новая жизнь» — религиозная община христиан полного Евангелия. Здание церкви находится на улице Ковалева в Минске.

В феврале 2021 года силовики ворвались в «Новую жизнь» во время молитвы. Власти Минска выселили церковь из здания, поэтому молитвенные собрания проводили рядом на парковке.

В августе 2023 года суд признал видео церкви «Новая жизнь» «экстремистскими материалами». В ролике «Позиция христиан церкви "Новая жизнь"», который сняли в ноябре 2020 года, осуждалось насилие со стороны силовиков.