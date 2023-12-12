Суд в Минске признал «экстремистским» телеграм‑канал «Окрестина задержанные»

8 декабря суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» телеграм-канал «Окрестина задержанные».
По ссылке, указанной в списке, находится канал «Б3 Инди» с 11 подписчиками и одной фотографией. Сам канал создан 26 ноября.
Список «экстремистских материалов» также пополнили:
- ресурсы в телеграме «Беларусы Батумі Белорусы Батуми: новости», «Чат Беларусы Батумi Белорусы Батуми»
- Cтраница Валерия Цепкало в фейсбуке
- телеграм-канал «КОТОС: мясцовае самакіраванне» и его чат-бот
- телеграм-чат «Публічны чат — Народныя амбасады Беларусі»
- Ютуб-канал «belonews.RU», его страницы в тиктоке, вконтакте, инстаграме телеграме, одноклассниках, фейсбуке и в твиттере
- сообщества в фейсбуке «БЕЛАРУСЫ за честные выборы!», «БЕЛАРУСЬ 2.0»
- телеграм-канал "Гільдыя Беларусаў" и его чат-бот.