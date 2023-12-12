Суд в Минске признал «экстремистским» телеграм‑канал «Окрестина задержанные»
Суд в Минске признал «экстремистским» телеграм‑канал «Окрестина задержанные»
12 декабря 2023, 12:42
 
 
 
 
 

8 декабря суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» телеграм-канал «Окрестина задержанные».

По ссылке, указанной в списке, находится канал «Б3 Инди» с 11 подписчиками и одной фотографией. Сам канал создан 26 ноября.

Список «экстремистских материалов» также пополнили:

  • ресурсы в телеграме «Беларусы Батумі Белорусы Батуми: новости», «Чат Беларусы Батумi Белорусы Батуми»
  • Cтраница Валерия Цепкало в фейсбуке
  • телеграм-канал «КОТОС: мясцовае самакіраванне» и его чат-бот
  • телеграм-чат «Публічны чат — Народныя амбасады Беларусі»
  • Ютуб-канал «belonews.RU», его страницы в тиктоке, вконтакте, инстаграме телеграме, одноклассниках, фейсбуке и в твиттере
  • сообщества в фейсбуке «БЕЛАРУСЫ за честные выборы!», «БЕЛАРУСЬ 2.0»
  • телеграм-канал "Гільдыя Беларусаў" и его чат-бот.

     