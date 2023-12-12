Суд в Минске признал «экстремистским» телеграм‑канал «Окрестина задержанные»

8 декабря суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» телеграм-канал «Окрестина задержанные».

По ссылке, указанной в списке, находится канал «Б3 Инди» с 11 подписчиками и одной фотографией. Сам канал создан 26 ноября.

Список «экстремистских материалов» также пополнили: