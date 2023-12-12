Суд в Бресте приговорил местного жителя к 1 году колонии за оскорбление Лукашенко

Московский суд Бреста приговорил местного жителя Владимира Лукьянчука к 1 году колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), пишет «Берасцейская вясна». По информации правозащитников, заседание прошло 7 декабря.

Оскорблением суд посчитал комментарий Лукьянчука, написанный 8 сентября 2023 года. В нем брестчанин назвал Лукашенко «"балаболом" в матерной форме».

Сообщение он оставил в «Чате бородоча», который ранее связывали с провластным блогером Алексеем Голиковым, уточняют правозащитники. 16 октября 2023 года этот чат внесли в список «экстремистских материалов» — вскоре после этого он был удален, добавляет «Вясна».