Россия ратифицировала с Беларусью соглашение об учебно‑боевых центрах

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Беларусью о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

Такие центры будут открываться по решению министерств обороны двух стран. Они же определят направление их деятельности, состав, структуру, численность, места расположения и т.д.

Военнослужащие России и Беларуси в период выполнения совместных задач будут носить форму и знаки различия.

В проекте документа о ратификации говорилось, что учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военнослужащих. По соглашению, зарплаты военнослужащим платит страна, откуда они прибыли. Обеспечивать питанием, вещами, медицинскими услугами обязуется сторона, где расположен лагерь.

В октябре 2022 года помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил, что два таких центра уже функционируют в Беларуси, один — в России.

Беларусь ратифицировала это соглашение в июле 2023 года.