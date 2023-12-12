Комитет ООН по правам человека признал нарушение прав Виктора Бабарико

31 октября комитет по правам человека ООН принял решение по жалобе политика Виктора Бабарико, признав нарушение его права на свободу, пишет правозащитный центр «Весна».

Жалобу подали представители политика 10 июля 2020 года, после задержания Бабарико. Заключение комитета касается именно этих событий. В нем говорится, что комитет обратился к Беларуси с просьбой предпринять срочные меры в отношении политика. Cделать так, чтобы жизнь, физическое и моральное состояние Виктора Бабарико не подвергались опасности, а также обеспечить его общение с адвокатами, членами семьи и медиками.

В июле 2021 года Верховный суд приговорил политика Виктора Бабарико к 14 годам колонии. Он начал отбывать наказание в ИК-1 в Новополоцке. В апреле 2023 года появилась информация о том, что политика госпитализировали в городскую больницу со следами избиений.

В июле родным Виктора Бабарико сообщили, что он находится в ПКТ в Новополоцкой колонии.