Российские войска ночью атаковали Киев ракетами, пострадали как минимум 53 человека

В результате ночной ракетной атаки российской армии на Киев пострадали 53 человека, пишет мэр города Виталий Кличко.

10 баллистических ракет сбили силы ПВО. Обломки ракет упали в Днепровском и Дарницком районах Киева — повреждены жилые дома, здание больницы и водопроводная сеть.

На данный момент известно о 53 пострадавших. В больнице 20 из них, в том числе двое детей. Остальным оказали помощь на месте.

Атака произошла в три часа ночи по местному времени. Воздушные силы Украины писали, что сбили 10 «Шахедов», которые летели в сторону Киева.