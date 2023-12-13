Жителя Гродно задержали за распространение «экстремистских» материалов, но суд прекратил дело из‑за истечения срока давности

Жителя Гродно задержали за распространение в телеграм информации и логотипа интернет-сообщества, признанного «экстремистским» (часть 2 статьи 19.11 КоАП), но суд прекратил дело, говорится в постановлении суда, на которое обратило внимание издание Hrodna.life.

На суде мужчина вину признал в полном объеме. Но суд дело в отношении него прекратили.

Дело в том, что к моменту рассмотрения дела истек предусмотренный законом срок наложения административного взыскания, который, согласно пункту 3 части 1 статьи 7.6 КоАП, составляет не более одного года со дня совершения правонарушения.

Наложенный на имущество мужчины арест сняли.