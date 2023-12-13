Жителя Гродно задержали за распространение «экстремистских» материалов, но суд прекратил дело из‑за истечения срока давности
Жителя Гродно задержали за распространение «экстремистских» материалов, но суд прекратил дело из‑за истечения срока давности
13 декабря 2023, 15:51
 
 
 
 
 

Жителя Гродно задержали за распространение в телеграм информации и логотипа интернет-сообщества, признанного «экстремистским» (часть 2 статьи 19.11 КоАП), но суд прекратил дело, говорится в постановлении суда, на которое обратило внимание издание Hrodna.life.

На суде мужчина вину признал в полном объеме. Но суд дело в отношении него прекратили.

Дело в том, что к моменту рассмотрения дела истек предусмотренный законом срок наложения административного взыскания, который, согласно пункту 3 части 1 статьи 7.6 КоАП, составляет не более одного года со дня совершения правонарушения.

Наложенный на имущество мужчины арест сняли.

     