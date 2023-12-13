На земельный участок правозащитника Леонида Судаленко наложили арест

На земельный участок уехавшего из Беларуси правозащитника Леонида Судаленко наложили арест, сообщило гомельское издание «Штодзень».

Участок арестовали из-за уголовного дела о содействии экстремистской деятельности, которое против Судаленко завели в начале ноября.

— Я не ведаю, якое дачыненне можа мець зямля да таго, у чым мяне спрабуюць абвінаваціць? Складваецца ўражанне, што гэта банальная помста, з’ехаў, не замаўчаў, дык атрымай! А закон у краіне сёння сам па сабе. Зямля ў мяне ў пажыццёвым спадчынным валоданні! — сказал Судаленко журналистам.

Вчера у него дома провели обыск.

В 2021 году правозащитника осудили на три года колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Он вышел на свободу в июле 2023 года и вскоре уехал из Беларуси.