В Брестском университете имени Пушкина устроили показательный суд над двумя студентами; они получили по 5 суток ареста

В Брестском университете имени Пушкина, в одной из аудиторий провели показательный суд над двумя студентами за пропаганду нацистской символики, об этом рассказал один из присутствующих на заседании изданию «Зеркало».

Студент рассказал, что за процессом наблюдали десятки студентов, которых разделили на 2 аудитории: одна из них оборудована под зал судебных заседаний, другая — поточная. В первой студенты из разных факультетов наблюдали за процессом лично, во второй — смотрели онлайн-трансляцию.

- Один — четверокурсник исторического факультета, второй — третьекурсник, вроде бы тоже с истфака. Когда судья устанавливал личность первого, парень сказал, что он уже отчислен. Насколько я слышал, это не связано с задержанием, а из-за того, что он без уважительной причины пропустил 72 часа, — рассказал студент, который был на судебном заседании.

Третьекурсник пришел на заседание сам — до суда он не находился в ИВС. Четверокурсника в зал привела милиция. Парней судили за пропаганду нацистской символики (статья 19.10 КоАП). Их обвинили в том, что в телеграм-чате «Абитуриент БрГУ» численностью двести человек они сбросили видеоролики с Гитлером.

В суде студенты признали свою вину и пояснили, что сделали это «это по приколу, без какого-то подтекста».

На сайте ВУЗа опубликовали решение суда: административный арест сроком на пять суток с конфискацией средств административного правонарушения.