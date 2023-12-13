Суд в Гродно ликвидировал объединение литовцев «Клуб "Гервечяй"»

Гродненский областной суд ликвидировал международную общественную организацию «Клуб "Гервечяй"». Это произошло 23 ноября, но в банке судебных решений соответствующий документ появился только сейчас. На него обратило внимание Hrodna.life.

Причиной для ликвидации послужило то, что объединение в течение трех лет вовремя не предоставило информацию о членах организации, ее деятельности и мероприятиях.

Объединение зарегистрировали в деревне Рымдюны Островецкого района в 1994 году. «Клуб "Гервечяй"» организовывал мероприятия вместе с Островецким райисполкомом и посольством Литвы в Беларуси, помогал издавать книги, пишет Hrodna.life.

В организации было 394 членов, ее целями участники определили сотрудничество и укрепление доверия и взаимопонимания между народами Беларуси и Литвы, сохранение исторической памяти и культуры.

В апреле тот же суд ликвидировал литовскую организацию «Гимтине» из деревни Пелеса. Оно было первым официально зарегистрированным объединением литовцев в Беларуси.