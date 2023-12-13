Cуд признал «экстремистскими» телеграм‑каналы и бот инициативы Legalize Belarus

Суд Центрального района Минска внес в список «экстремистских» материалов телеграм-каналы и телеграм-бот инициативы Legalize Belarus. Это следует из обновленного перечня «экстремистских» материалов.

Legalize Belarus появилась в 2017 году. Активисты пишут, что инициатива стала «реакцией на античеловечную и неэффективную наркополитику в Беларуси».

Legalize Belarus занимается образованием по вопросам психоактивных веществ, адвокатированием декриминализации малых количеств контролируемых веществ, поддержкой осужденных по статье 328 УК (незаконный оборот наркотических средств) и их близких.