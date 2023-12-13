На Мозырском НПЗ ночью произошел пожар, один работник погиб

На территории Мозырского НПЗ ночью произошло возгорание, сообщает МЧС Беларуси.

По информации МЧС, произошла разгерметизация реакторного блока комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков — из-за этого случился выброс углеводородсодержащей смеси и возгоранием.

На верхнем ярусе установки сотрудники МЧС нашли тело сотрудника предприятия. Позже в СК рассказали, что 39-летний старший оператор секции установки получил ожоги около 90% тела и погиб на месте.

— По предварительным данным, мужчина работал в ночную смену и непосредственно перед происшествием осуществлял проверку герметичности соединений на установке после ремонта, — написала пресс-служба СК.

Обновлено в 13:35. Добавлена информация СК об обстоятельствах смерти работника НПЗ.