Беларуский Красный Крест просит беларусов передать на нужды организации в качестве «благотворительности» свои дроны

Беларуский Красный Крест предлагает беларусам отдать свои дроны в качества «пожертвований» на нужды организации, сообщает пресс-служба БОКК.

Красный Крест напомнил, что 25 сентября в Беларуси вступил в силу указ Лукашенко, который запрещает беларусам изготавливать и эксплуатировать БПЛА . Через полгода, со дня вступления, физлицам также будет запрещено хранить дроны дома. А вот юридическим лицам, как Беларуский Красный Крест, хранить БПЛА разрешается, и организации они сильно нужны.

«Сотрудники Беларуского Красного Креста в своей деятельности по оказанию помощи пострадавшему населению часто используют БПЛА для оценки ситуации и реагирования на неё. Это касается обстановки, связанной с погодными условиями — паводками, обильными осадками, а также при поиске потерявшихся в лесах людей, возможности быстрого оказания первой помощи. Наша команда готова принять от населения в качестве пожертвования БПЛА для их дальнейшей эксплуатации при реагировании на чрезвычайные ситуации», — заявляет организация.

Ранее с призывами отдать свои дроны в качестве «благотворительности» выступали силовики.

Указ Александра Лукашенко «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов» вступил в силу 27 сентября.

Согласно указу ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БПЛА разрешен только организациям и юрлицам в их профессиональной деятельности. Для этого им нужно получить разрешение у Департамента по авиации Минтранспорта, который организует учет беспилотников. А оператору БПЛА пройти обучение, методику которого разработает Совмин.

Указ предусматривает создание системы госучета БПЛА. До конца 2024 года все беспилотники будут записываться в журнал учета, а с начала 2025 вноситься в автоматизированную систему учета гражданских БПЛА. Юрлица обязаны поставить на учет БПЛА в течении 5 дней после его покупки.

Хранить и продавать беспилотники беларусам можно в течение полугода после вступления указа в силу. За это время БПЛА можно будет продать юрлицам или передать в «уполномоченную организацию, определенную правительством». Что это за организация, не уточняется.

Все почтовые отправления, которые следуют из стран ЕАЭС беларусам, будут доставляться в пункты контроля на проверку наличия в посылках дронов.

1 декабря членство Беларуского Красного Креста в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца было приостановлено. Организация лишилась финансирования от Международной федерации.