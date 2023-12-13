Совмин пересмотрел список причин, из‑за которых беларусов могут лишить пенсии за особые заслуги

Совет министров пересмотрел список причин, из-за которых белорусам могут отказать в пенсии за особые заслуги перед страной или прекратить ее выплачивать. Постановление об этом опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

На пенсию за особые услуги могут претендовать Герои Беларуси, СССР и социалистического труда, обладатели трех и более орденов страны и (или) СССР, госпремий и почетных званий, женщины, родившие и воспитавшие девятерых и более детей, люди, занимавшие высшие госдолжности, победители и призеры крупных спортивных соревнований.

Максимальный размер выплат за особые заслуги — 250% от минимального размера пенсии по возрасту.

Отказать в выплате пенсии или приостановить ее выплаты могут, если человека привлекали к уголовной ответственности, при этом снятие или погашение судимости не имеет значения. В списке причин для отказа — деятельность, «противоречащая общественным интересам нацбезопасности», неуважительное отношение к общественным институтам и конституционному строю, а также административные правонарушения простив «порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности».

Отказать в пенсии могут из-за лишения государственных наград или подачи неверных данных.

Минтруда будет дважды в год запрашивать сведения о том, не совершали ли получатели выплат нарушений.



