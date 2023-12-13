Минское культурное пространство «Вершы» объявило о закрытии

Культурное пространство «Вершы», которое работало на улице Октябрьская 19, где ранее находился бар «Ў», объявило о закрытии. Об этом сотрудники заведения написали в Инстаграм.

«Как и положено любой хорошей истории, она когда-нибудь заканчивается. Вот и сейчас тот самый случай. Друзья, хотим сообщить Вам, что всеми любимый проект "Вершы" пришел к своему логическому завершению», — написали они в посте.

Также сотрудники анонсировали прощальную вечеринку «где-то в другом месте».

«Потусуемся, оторвемся, повеселимся, выпьем вместе и, как говорится, в последний раз окунемся в ту самую атмосферу, которую создавали все эти годы. Все подробности чуть позже. Всем пис энд лав», — говорится в сообщении.