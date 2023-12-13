Фигуранта дела «Рабочага Руху» Владимира Журавко перевели на тюремный режим

Фигуранту дела «Рабочага Руху» Владимиру Журавко изменили режим отбывания наказания, пишут правозащитники из MAYDAY.TEAM.

Суд Бобруйского района 16 ноября провел заседание, на котором рассматривался вопрос о переводе в исправительное учреждение иного вида и изменение условий режима в отношении Журавко. Правозащитники выяснили, что Журавко изменили режим на тюремный и он будет переведён в тюрьму №4 Могилёва.

В феврале Владимира Журавко приговорили к 15 годам колонии. После вступления решения суда в законную силу, мужчина был этапирован в исправительную колонию №2 Бобруйска.

Гомельский областной суд приговорил фигурантов дела «Рабочага Руху» к срокам от 11 до 15 лет колонии :Анну Аблаб приговорили к 11 годам колонии, Сергея Шелеста, Андрея Погерило, Александра Гашникова — к 14 годам колонии. На 12 лет колонии осудили Сергея Дзюбу, Игоря Минца, Валентина Тереневича и Сергея Шаметько. Александра Капшуля и Владимира Журавко приговорили к 15 годам колонии.

Их обвиняли по статьям об измене государству (часть 1 статьи 356) и создании экстремистского формирования или участия в нем (часть 3 статьи 361-1 УК). Шелеста, Журавко и Погерило также обвиняли по статье о клевете (статья 188 УК), Капшуля — по статье о незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 295 УК).